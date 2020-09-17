Adana Demirspor'da Murat Sancak güven tazeledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un olağanüstü kongresi sonrasında Murat Sancak tekrar kulüp başkanı seçildi.
Adana Demirspor Kulübü, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda olağanüstü kongre düzenledi. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Mehmet Fatih Özlük yaparken, başkan Murat sancak tek listeyle gitti. Kongre sonunda tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı seçilen Murat Sancak, güven tazeledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:09 - Kaynak: İHA
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