Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Osmanlıspor Hazırlıkları Sürüyor

Adana Demirspor'da Osmanlıspor Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor'da Osmanlıspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 oyununun ardından Osmanlıspor maçının taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Jonathan Legear, Kosecki ve Kaan Kanak antrenmana katılmadı.

Adana Demirspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Spor
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