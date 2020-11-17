Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu - Son Dakika

Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu

17.11.2020 21:30
Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün yapılan testin ardından kulüpte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin 10. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesinde teknik heyet ile personele korona virüs testi yapıldı. Yapılan testle birlikte, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son yapılan testin ardından mavi-lacivertli ekipte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez         
21:30
Son Dakika: Mehmetçiğe Karabağ görevi! Tezkere Meclis'ten geçti Son Dakika: Mehmetçiğe Karabağ görevi! Tezkere Meclis'ten geçti         
21:16
Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?         
20:47
Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek         
20:26
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı 37 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei