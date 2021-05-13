Adana Demirspor, kiralık sözleşmeleri biten Muhammed, Yunus ve İsmail'e teşekkür etti

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'e verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şengezer, Akgün ve Yüksek'in sözleşmelerinin sona erdiği belirtilerek, "Üç futbolcumuza da kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.