Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten Fatih Terim'den 4 değişiklik Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:29:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]