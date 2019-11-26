Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.


İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:13 
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