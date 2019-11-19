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Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Anthony Stokes kadro dışı bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:34 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Anthony Stokes kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.
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