Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
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Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı

6 saat önce

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı, System.String[]

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.


Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:31 
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