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Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
6 saat önce
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:31
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