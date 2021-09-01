Üye Girişi
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi - Son Dakika

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi

01.09.2021 17:18
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi, System.String[]

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı 17:18 Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi. 17:15 Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi. Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu 17:11 Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 16:39 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü 15:45 Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı 15:22 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:18 Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı
17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti
17:14 Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi.
17:12 Sokakta yürüdüğü sırada elektrik kablosuna değen yaşlı adam hayatını kaybetti
17:11 Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı
16:38 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti
16:30 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:16 Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi
Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı         
17:21
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Sokakta yürüdüğü sırada elektrik kablosuna değen yaşlı adam hayatını kaybetti Sokakta yürüdüğü sırada elektrik kablosuna değen yaşlı adam hayatını kaybetti         
17:13
Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi         
17:09
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Eşinin şiddeti sonrası Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü         
16:24
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın         
15:42
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 17:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement