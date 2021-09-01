Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.