Adana Demirspor'da Transfer
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, orta saha oyuncusu Vedat Bora
'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor
forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Bora, Akdeniz
ekibinin Antalya
kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: AA
Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var
Adana Demirspor, Belçikalı Oyuncu Jonathan Legear'ı Transfer Etti
Son Dakika! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
Fenerbahçe, Serdar Aziz İçin Resmen Devreye Girdi