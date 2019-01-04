Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Transfer

Adana Demirspor'da Transfer

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Vedat Bora, Adana Demirspor, Spor
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