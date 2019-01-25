Adana Demirspor'da Transfer
23 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Levent Ayçiçek, son olarak Almanya
2. Ligi takımlarından Greuther Fürth
'te forma giymişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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