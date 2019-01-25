Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Transfer

Adana Demirspor'da Transfer

23 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.

Adana Demirspor'da Transfer, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Levent Ayçiçek, son olarak Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'te forma giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Hatayspor'a Yenilerek Türkiye Kupasından Elendi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasından Elendi

Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi Beşiktaş Taraftarının Hastanelik Ettiği Timo Werner'i Dünya Devleri İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:57:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]