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Adana Demirspor'da transfer

13 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Twitter, Adana Demirspor, Spor
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