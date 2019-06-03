Adana Demirspor'da transfer
13 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.
Kulübün resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Bosna
Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya
takımlarından Domzale'de forma giymişti.
Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti!
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Galatasaray'da Banega gelişmesi!
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu