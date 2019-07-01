Adana Demirspor'da transfer
39 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Carayol, kariyerinde İngiltere
ekiplerinden Middlesbrough
ve Leeds United
forması giymişti.
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