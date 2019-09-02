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Adana Demirspor'da transfer

9 saat önce

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, forvet Samed Ali Kaya'yı bir yıllığına kiraladı.

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TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, forvet Samed Ali Kaya'yı bir yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Göztepe forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Kaya, kendisini Adana Demirsporlu yapan imzayı kulüp üst yöneticisi Mehmet Fatih Özlük ile attı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ali Kaya, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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