Adana Demirspor'da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıktı. Akintola ve Belhanda'dan kötü haber geldi. Bu iki futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Mario Balotelli de dizindeki sıkıntı nedeniyle ilk 11'de olmayabilir.
Adana Demirspor'daki ilk maçında Rize'ye karşı 3-1'lik galibiyet alan Montella Beşiktaş'a karşı yedek ağırlıklı kadrosuya saha çıkacak. Gökhan İnler'in de durumu riskli. 4 önemli futbolcunun yokluğu Adana Demir'e zorluk yaşatacak.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok - Son Dakika Spor