Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi
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Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi

4 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi.

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına deneyimli teknik direktör Uğur Tütüneker'in getirildiği bildirildi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada, sezon başı belirledikleri "şampiyonluk" hedefine ulaşmak adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih'te futbola başlamış ve Galatasaray'da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır. Konyaspor ve Osmanlıspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker'in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır" dedi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Ümit Özat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da
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