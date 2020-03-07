Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi

13 dakika önce

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.


Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında alınan beraberliklerin ardından kulüp başkanı Murat Sancak, taraftara teknik direktör Uğur Tütüneker ile yolların ayrıldığını açıkladı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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