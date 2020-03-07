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Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi
13 dakika önce
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.
Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında alınan beraberliklerin ardından kulüp başkanı Murat Sancak, taraftara teknik direktör Uğur Tütüneker ile yolların ayrıldığını açıkladı. - ADANA
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