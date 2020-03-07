Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile bugün oynanan ve 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra yolların ayrıldığı açıklandı.

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile bugün oynanan ve 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra yolların ayrıldığı açıklandı. Takımın başına ise kulüpte sportif başdanışmanlık yapan Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra Adana Demirsporlu taraftarların yanına giderek teknik direktör Uğur Tütüneker ile yolların ayrıldığını belirtti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktörümüz Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve futbol yaşantısında başarılar dileriz. Takımımızın başına Cüneyt Dumlupınar getirilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
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