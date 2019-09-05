Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker'in hedefi şampiyonluk

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İnşallah bu kulübü de diğer kulüpleri iyi bir yere getirdiğimiz gibi bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız" dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlüğe, Uğur Tütüneker'i getirildi. Bugün saat 15.25 uçağı ile İstanbul'dan Adana Havalimanı'na gelen Tütüneker'i taraftarlar karşıladı ve çiçek verip kaşkol hediye etti.



"Bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız"



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Uğur Tütüneker, "Böyle bir camiaya gelmek hem gurur, hem sevindirici. Birçok kulüplerde çalıştık, inşallah bu kulübü de diğer kulüpleri iyi bir yere getirdiğimiz gibi bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız, hedefimiz o. Onun için buraya geldik. Önce bir takımı tanıyalım, bakalım görelim. Takım içerisinde sanıyorum sakatlıklar var. Kim var, kim yok bakalım ona göre konuşuruz" diye konuştu.



Dün Başkan Murat Sancak ile konuşan, bugün de göreve başlayan Tütüneker, "Başkan çok iyi bir başkan sağolsun. Bizleri çok iyi karşıladılar. Dün beni aradılar, görüşebilir miyiz dediler. Görüştük, anlaştık, bugün de görev başına çağırdılar. Bizde hemen buraya geldik. Milli takım arası verilmesi bizim için iyi oldu. Sivas'a deplasmana gideceğiz hazırlık maçı için" dedi.



"Amacım bu takımı lige çıkartmak"



Adana Demirspor'da hedefinin şampiyonluk ve takımı Süper Lig'e çıkartmak olduğunu aktaran Uğur Tütüneker, "Değerlendirme için çok erken. 3 maç daha sezon başı. Ben geçen sene Adana Demirspor'u takip ettim. İlk 8 hafta çok kötülerdi. Ondan sonra toparladı. Biz Adana Demirspor ile çok karşı karşıya geldik. Ben 2 tane takım çıkarttım, 4-5 takıma vesile olduk. İnşallah burada da en büyük amacım bu takımı lige çıkartmak. Analizleri hep içeri girdikten sonra yaparız" ifadelerini kullandı.



"Adanaspor için hazırlanacağız"



TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile yapacakları maç hakkında konuşan Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Adana derbisi en güzel derbilerden bir tanesi. Onun için statta dolu olacak. Eğer yarı yarıya iki tarafın gelmesi çok güzel olur. O maç için hazırlanacağız. Adana Demirspor'un çok büyük taraftarı var. Seyircimizden ve taraftarımızdan beklentimiz takımı desteklemesi" ifadelerini kullandı.



Basın açıklamasının ardından Tütüneker, Adana Demirspor'un tesisine gidip takım ile birlikte ilk idmanına çıktı. - ADANA