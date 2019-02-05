Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi

Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Ümit Özat, Spor
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