Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi

Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat Dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.

Adana Demirspor Kulübü'ndan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'umuz, Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak'a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Yılmaz Vural, Adana Demirspor, Ümit Özat, Spor
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