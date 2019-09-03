Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
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Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı

3 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.

Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.


Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mustafa Sancak, "Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz" açıklamasını yaptı.


Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Adana Demirspor 5 puanla 5. sırada yer alıyor. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ümit Özat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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