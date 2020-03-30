Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'dan 6 bin adet erzak kolisi yardımı - Son Dakika Spor
Adana Demirspor'dan 6 bin adet erzak kolisi yardımı
31 dakika önce
Adana Demirspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladı.
Adana Demirspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladıklarını açıkladı. Sancak, "Çok değerli Adanalı hemşerilerimiz, Adana Demirspor yönetim kurulu, futbolcuları ve çalışanları olarak kendi içimizde başlattığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan 6 bin tane kumanya Adana Kızılay aracılığıyla dağıtılacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
Son Dakika Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı