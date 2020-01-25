Adana Demirspor'dan deprem bölgesine bağış - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'dan deprem bölgesine bağış - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'dan deprem bölgesine bağış

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Adana Demirspor'dan deprem bölgesine bağış, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.


Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.


Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Boluspor, Deprem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor'dan deprem bölgesine bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]