Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

Adana Demirspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adana Demirspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan mesajda, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, birçok kulüpte forma giyen ve takımımızda da bir dönem kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Göksel Gencer, dün Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Mersin, Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:32:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]