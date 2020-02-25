Adana Demirspor'dan müthiş geri dönüş

Ev sahibi ekip henüz 1'inci dakikada Mehmet'le öne geçti, 17'de Tayfun skoru 2-0'a getirdi. Adana Demirspor 43'te Hasan'ın golüyle umutlandı. Müsabakanın ikinci yarısında baskısını artıran Adana temsilcisi, 52'de penaltıdan Erkan'la beraberliği yakaladı ve 3 dakika sonra Volkan Şen'in ayağından 3-2'yi buldu. Bu sonuçla 40 puana yükselen Adana Demirspor kayıp yaşamadı. Menemenspor ise 32 puanda kaldı, play-off potasına giremedi.



MAÇTAN DAKİKALAR



1'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Ali Özgün sağdan ceza sahasına girdi. Yerden pasında arka direkte toplu buluşan Mehmet Boztepe rakibini geçerek plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



17'nci dakikada fark ikiye çıktı. Kullanılan serbest vuruşta Taşkın topu ceza yayı üzerindeki Tayfun'a çıkardı. Tayfun'un şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-0.



43'üncü dakikada Adana Demirspor umutlandı. Erkan Zengin'in kullandığı köşe atışında Adil'in kafayla indirdiği topu Hasan ağlara yolladı: 2-1. 51'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Tayfun, ceza sahasına giren Erkan'ı düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.



52'nci dakikada Erkan, penaltı atışını gole çevirdi, tabelayı eşitledi: 2-2.



55'inci dakikada Adana Demirspor geri döndü. Hızlı gelişen atakta Erkan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Volkan plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-3.



62'nci dakikada Mehmet soldan ortaladı, Ali Özgün'ün kafa vuruşunu kaleci Muhammet son anda kornere çeldi.



76'ncı dakikada Mehmet'in ara pasında Aosman aşırtma vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.



90'ıncı dakikada Selim'in ortasında Hüseyin kafayı vurdu. Seken top az farkla yandan oyun alanını terk etti.



90+4'üncü dakikada Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta top yan direkten döndü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan konuk takım Adana Demirspor oldu.



STAT: Menemen İlçe



HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Soner Maraş (xx), Anıl Usta (xx)



EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Yusuf (x) (Dk. 46 Trtovac x), Ali Keten (xx), Domgjoni (xx), Sikiru (xx), Muhammed (x) (Dk. 78 Hüseyin x), Taşkın (xx), Tayfun (xxx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk. 74 Selim x), Mustafa (x), Ali Özgün (xx)



ADANA DEMİRSPOR: Muhammet (xx) - Rassoul (xx), Adil (xxx), Talha (xx), Tarık (xx) (Dk. 88 Okan), Hasan (xxx), Traore (xx), Aosman (xxx), Volken Şen (xxx) (Dk. 81 Berk), Erkan (xxx), Mehmet Akyüz (xx) (Dk. 78 Dippa x)



GOLLER: Dk. 1 Mehmet Boztepe, Dk. 17 Tayfun (Ekol Göz Menemenspor) - Dk. 43 Hasan, Dk. 52 (P) Erkan Zengin, Dk. 55 Volkan (Adana Demirspor)



SARI KARTLAR: Muhammed Ali (Ekol Göz Menemenspor) - Traore, Talha, Aosman (Adana Demirspor)







