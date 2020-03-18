Adana Demirspor'dan 'seyircisiz devam' kararına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'dan 'seyircisiz devam' kararına destek - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'dan 'seyircisiz devam' kararına destek

6 saat önce

TFF 1. Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ancak devre arası transferleriyle ikinci yarıda çıkışa geçen Adana Demirspor, sezon sonunda ilk ikide yer alarak doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Adana Demirspor'dan 'seyircisiz devam' kararına destek, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ancak devre arası transferleriyle ikinci yarıda çıkışa geçen Adana Demirspor, sezon sonunda ilk ikide yer alarak doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.


Ligin ilk yarısını 8'inci sırada tamamlayan mavi-lacivertliler, devre arası yaptığı transferlerin önemli katkısıyla 28. hafta sonunda 4'üncü sıraya yükseldi.


İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 53 puanlı lider Hatayspor, 47 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 46 puanla üçüncü Bursaspor'un ardından 45 puanla 4'üncü konumda bulunuyor.


Play-off potasında yer alan mavi-lacivertliler, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürüp ilk 2 takım içerisine girerek doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.


-TFF 1. Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ancak devre arası transferleriyle ikinci yarıda çıkışa geçen Adana Demirspor, sezon sonunda ilk ikide yer alarak doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.


Kulüp Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.


Ligde son maçlara girildiğini anımsatan Sancak, şöyle konuştu:


"Adana Demirspor'un hedefi belli. Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok. Son maça kadar mücadele edeceğiz. Ligde 6 maç kaldı, sonuna kadar mücadelemiz sürecek. İlk hedefimiz her zaman direkt Süper Lig oldu, son maça kadar bu hedefimiz var."


"Maçların seyircisiz oynanması kararını destekliyoruz"


Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerde maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını bildirmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu kararın aldığını belirten Sancak, "İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Biz de Adana Demirspor Kulübü olarak alınan bu kararı destekliyoruz. Bu süreçte maçları seyircisiz oynamak en doğrusudur." ifadesini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 

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