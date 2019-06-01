Adana Demirspor'dan Ümit Özat açıklaması
31 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
Kulübü, teknik direktör Ümit Özat
ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında "Ümit Özat ile yolların ayrılacağı" yönünde birtakım iddialar ve haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Ümit Özat ile lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek teknik direktörün 2019-2020 sezonunda da takımın başında olacağı kaydedildi.
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