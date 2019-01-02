Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Devre Arası Hazırlıklarına Başladı

Adana Demirspor Devre Arası Hazırlıklarına Başladı

15 dakika önce

- Adana Demirspor devre arası hazırlıklarına başladıANTALYA - Adana Demirspor, devre arası hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te antrenmanlara başladı.

- Adana Demirspor devre arası hazırlıklarına başladı

ANTALYA - Adana Demirspor, devre arası hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te antrenmanlara başladı.
Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te başlayan Adana Demirsporlu futbolcular yoğun yağış altında çalıştı. Düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra salonda devam etti. Çalışmalarda izinli olan birçok isim kadroda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:07 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Adana Demirspor, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'in İsteğiyle Quaresma ve Larin Kadroya Döndü Göztepe, Claudio Beauvue ile German Cano ile İlgileniyor!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor Mustafa Akbaş, Beşiktaş Yolcusu: Rakamsal Olarak Anlaştık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:22:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Devre Arası Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]