Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Elazığspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Adana Demirspor, Elazığspor Hazırlıklarını Sürdürdü

58 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını bugün Adana Demirspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor, Elazığspor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını bugün Adana Demirspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Adana Demirspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını 13 Mart Çarşamba günü tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
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