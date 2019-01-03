Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u Transfer Etti
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, Emre Uğur
Uruç'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, ligin ilk yarısında Giresunspor
forması giyen Emre Uğur Uruç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Antalya
kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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