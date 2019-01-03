Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u Transfer Etti

Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u Transfer Etti

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, ligin ilk yarısında Giresunspor forması giyen Emre Uğur Uruç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Emre Uğur, Adana, Spor
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