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Adana Demirspor, Erkan Zengin'le anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Erkan Zengin'le anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan'la anlaşma sağlandığı belirtildi.

Erkan'ın, ligin ikinci devresinde takıma katılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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