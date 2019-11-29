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Adana Demirspor, Erkan Zengin'le anlaştı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:02 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan'la anlaşma sağlandığı belirtildi.
Erkan'ın, ligin ikinci devresinde takıma katılacağı duyuruldu.
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