Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı - Son Dakika

Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı
14.12.2020 01:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile görüşme yapıldığı belirtildi.
Görüşmelerin ardından her iki futbolcuya takım bulmaları için izin verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kendilerine takımımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder futbol yaşamlarında başarılar dileriz."ifadesi kullanıldı.
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