Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
- Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
- Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
ADANA - Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Aytaç Durek Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:48 Kaynak: İHA
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