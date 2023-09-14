Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

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Adana Demirspor, İsvçire ekibi Sion ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi kadrosuna geri katmak istiyor.

TAKIMDAN AYRILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Haberde, Adana Demirspor'un, Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

PERFORMANSIYLA LİGE DAMGA VURMUŞTU

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli, söz konusu mücadelerde 19 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.