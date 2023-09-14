Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika

Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Son Güncelleme: 14.09.2023 22:18

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, eski yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. İsviçre ekibi Sion ile sözleşmesini fesheden Balotelli, Adana Demirspor'un ilgisini çekti. Adana Demirspor formasıyla 35 maça çıkan Balotelli, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Adana Demirspor, İsvçire ekibi Sion ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi kadrosuna geri katmak istiyor.

TAKIMDAN AYRILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Haberde, Adana Demirspor'un, Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

PERFORMANSIYLA LİGE DAMGA VURMUŞTU

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli, söz konusu mücadelerde 19 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika
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