Adana Demirspor, Eskişehir'de farklı kazandı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Eskişehir'de farklı kazandı

6 saat önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar 4-1'lik Eskişehirspor galibiyeti ardından yaptığı basın toplantısında, "Hepimizin tek arzusu ve hedefi kalan 7 maçta 7 galibiyet alıp üst lige çıkmak" dedi.

Adana Demirspor, Eskişehir'de farklı kazandı, System.String[]

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar 4-1'lik Eskişehirspor galibiyeti ardından yaptığı basın toplantısında, "Hepimizin tek arzusu ve hedefi kalan 7 maçta 7 galibiyet alıp üst lige çıkmak" dedi.


TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, Eskişehirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 4-1'lik skorla 3 hafta sonra galip gelerek 4'üncü sıraya yükselen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, maç sonunda yaptığı basın açıklamasında hedeflerinin üst lige çıkmak istediğini ifade ederek, "Öncelikle savaş halindeyken bu maçı oynamak kolay değildi. Konsantrasyonu üst düzeyde tutmamız lazımdı. Dünya çok kolay bir süreçten geçmiyor. Geçen hafta evimizde Akhisar'a istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Ligde 7 maçımız kalmıştı. Bütün camiamızın, başkanımızın, yönetimimizin hepimizin tek arzusu, hedefi kalan 7 maçta 7 galibiyet alıp üst lige çıkmak. Bunun ilk etabı burası, Eskişehir deplasmanıydı. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra 6 maçımız kaldı. Eskişehir genç dinamik ve mücadeleci bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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