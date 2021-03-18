Adana Demirspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını "Çanakkale Türküsü" eşliğinde sürdürdü - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 20 Mart Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını "Çanakkale Türküsü" eşliğinde sürdürdü.
Adana Demirspor Tesisleri'nde antrenman sahasına, sabah idmanı öncesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü nedeniyle ses sistemi kuruldu.
Mavi-lacivertliler, hoparlörlerden çalan "Çanakkale Türküsü" eşliğinde antrenman yaptı.
Kaynak: AA
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