Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin dördüncü haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlayacak.
Kaynak: AA
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