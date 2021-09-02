Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, lige verilen milli arada Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncularımız 15'er dakika olmak üzere gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirdiler" denildi.

(Umutcan İşledici/İHA)