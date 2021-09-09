Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda taktik çalışmaları da yapıldı.

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.