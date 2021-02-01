Adana Demirspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiralık olarak kadrosuna kattı
01.02.2021 19:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den genç futbolcu İsmail Yüksek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den genç futbolcu İsmail Yüksek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, futbol A takımı idari koordinatörü Selçuk Şahin ve teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ederiz." denildi.
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