Adana Demirspor, Florya'da çalıştı - Son Dakika

Adana Demirspor, Florya'da çalıştı

28.12.2020 14:31
Adana Demirspor, Florya'da çalıştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta erteleme maçında 30 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta erteleme maçında 30 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ziyaret ettiği antrenmanda eski Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ve kiralık olarak Adana ekibinde yer alan Yunus Akgün, deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da Fatih Terim ile istişarede bulundu.


Adana Demirspor, Florya'da çalıştı
Adana Demirspor, Florya'da çalıştı
Adana Demirspor, Florya'da çalıştı
Adana Demirspor, Florya'da çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Florya'da çalıştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar         
13:02
Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın         
12:54
Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi         
12:44
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor, Florya'da çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei