Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile Antalya'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takımın Belek'teki kampına katılan Mehmet Akyüz, "İnşallah 2 taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadesini kullandı.