Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile Antalya'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takımın Belek'teki kampına katılan Mehmet Akyüz, "İnşallah 2 taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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