Adana Demirspor Galibiyetle Başladı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor Kardemir Karabükspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar 28. dakikada Kaan 'ın orta şut karışımı vuruşunda kimsenin dokunamadığı top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 40. dakikada Emre'nin ortasında Can'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Kurtuluş son anda çizgiden çıkardı. 53. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu filelerle buluşmadı. 60. dakikada Vedat'ın ortasında Pote'nin indirdiği topla buluşan Emre Nefiz 'in yakın mesafeden şutunda top kaleci Furkan'dan döndü. 74. dakikada Ahmet ortasında Yusuf'un röveşatasında top üstten az farkla auta çıktı. 81. dakikada Arif'in uzaktan sert şutunda top üstten az farkla dışarı gitti. 82. dakikada Orhan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pote'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Bersan Duran xx Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xxx, Kaan xx (Rassoul dk. 78 x), Emre Uğur xx, Semih xx, Anderson xx, Vedat xx, Legear xx, Erdal x (Orhan dk. 46 x), Kosecki x (Emre Nefiz dk. 46 x), Pote xxx Yedekler: Çağlar, Berk, Hakan, Erkam Teknik Direktör: Yılmaz Vural Kardemir Karabükspor: Furkan xxx, Arda xx, Fatih xx, Berkay xx, Can xx, Hüseyin x (Melih dk. 86 ?), Emre xx, Cihan x (Arif dk.79 x), Ahmet xx, Yusuf x, Batuhan x Yedekler: Ferhat, Sezer, Doğukan, Ali, Toykan Teknik Direktör: Taner Öcal Gol: Pote (dk. 82) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Can, Cihan, Arda, Emre Eser, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Vedat, Kurtuluş, Emre Uğur (Adana Demirspor)(Cemil Serezli – Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı/İHA)