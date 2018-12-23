Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor-Gençlerbirliği: 2-3

Adana Demirspor-Gençlerbirliği: 2-3

3 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Deniz Caner Özaral (xx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Tayyib Talha (xx), Galip (xx) (Dk.58 Anderson x), Traore (xx), Berk (xxx), Mıtrovıc (xx) Hakan Bilgiç (xx), Orhan (xx), Orkan (xx) (Dk.

Adana Demirspor-Gençlerbirliği: 2-3, System.String[]


STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Tayyib Talha (xx), Galip (xx) (Dk.58 Anderson x), Traore (xx), Berk (xxx), Mıtrovıc (xx) Hakan Bilgiç (xx), Orhan (xx), Orkan (xx) (Dk.46 Erdal xx), Koseckı (xx) (Dk.71 Emre Nefiz x), Pote (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xx) – Ahmet (xx), Yıldırım (xx), Yasin (xx), Nadir (xx), Sessegnon(xxx) (Dk.90 Arnason), Deniz (xx) (Dk.81 Bekir x), Selçuk (xx), Alper (xx), Dos Santos (xxx), Nobre (xxx) (Dk.79 Mateı x)

GOLLER: Dk.1, Dk.74 Berk (Adana Demirspor) - Dk.41-70 Nadir, Dk.65 Nobre (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Traore, Mitrovic (Adana Demirspor) -  Yıldırım (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-3 mağlup oldu.

1'inci dakikada Adana Demirspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda Hakan ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Karambolde kalan topa Berk kafasıyla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

5'inci dakikada Gençlerbirliği kontra atağında orta sahada topu alan Sessegnon rakiplerini hızla çalımlayarak şutunu attı. Adana Demirspor savunmasından dönen top altı pasta Selçuk'un önünde kaldı ama Selçuk müsait pozisyonda topu auta yolladı.

15'inci dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahasına uzak bir bölgeden kazandığı serbest vuruşta Sessegnon içeriye orta yaptı. Karambolde Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı.

23'üncü dakikada Adana Demirspor atağında soldan derine inen Kosecki içeride müsait durumda olan Orkan'a pasını attı. Topu kontrol edemeyen Orkan vuruşunu gerçekleştiremedi.

29'uncu dakikada Gençlerbirliği hızla atağa çıktı. Sessegnon rakiplerine geçerek ceza sahası yayının üstünden şutunu attı. Top az farkla dışarı çıktı.

37'nci dakikada Gençlerbirliği atağında topla buluşan Sessegnon pasını ceza sahasının 20 metre dışındaki Selçuk'a verdi. Selçuk topla buluşur buluşmaz şutunu attı ama meşin yuvarlak soldan az farkla dışarı çıktı.

41'inci dakikada Gençlerbirliği atağında sağdan gelen Sessegnon ceza sahası içine girdi ve topu Nadir'e verdi. Nadir düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

52'nci dakikada Gençlerbirliği'nin atağında soldan hızla derine inen Alper ceza sahası içine orta açtı. İçerde iyi yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş topu son anda parmaklarının ucuyla dışarı çıkardı.

65'inci dakikada Gençlerbirliği atağında Sessegnon ceza sahası içine rakiplerini çalımlayarak girdi ve müsait pozisyondaki Nadir'e pasını verdi. Nadir'in şutu kaleci Kurtulaş'tan döndü ve Nobre dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

70'inci dakikada Gençlerbirliği atağında Ahmet sağdan derine indi ve ceza sahası içindeki Nadir'i gördü. Nadir düzgün bir vuruş ile topu köşeden filelerle buluşturdu: 1-3.

74'üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahası içine gelen top karambolde kaldı. Fırsatçılığını kullanan Berk güzel bir şutla gol vuruşunu yaptı: 2-3.

Karşılaşma 3-2 Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:09 Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Spor
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