Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.
(Umutcan İşledici - İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde - Son Dakika