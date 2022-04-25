Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

25.04.2022 11:47
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

(Umutcan İşledici - İHA)

Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Seda Sayan nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:33:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement