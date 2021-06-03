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Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor

03.06.2021 10:46

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı düşündüğü Gökhan Gönül, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor ile anlaşmaya varmıştı. Adana ekibinin, eski Galatasaraylı futbolcu Batefimbi Gomis ile de temas halinde olduğu öğrenildi. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız golcüye cazip bir teklifte bulunulurken; Gomis ise düşünmek için süre istedi. Öte yandan Adana Demir'in Balotelli ile de ilgilendiği biliniyor.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demir, deneyimli futbolculara yöneldi. Gökhan Gönül'le prensipte anlaşmaya varan Adana ekibi, şimdi de Gomis'i gündemine aldı. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız forvet, Türkiye'yi çok seviyor ve Süper Lig'i yakından takip ediyor. Tecrübeli forvetle ilk temasını kuran Adana Demir, Gomis'ten gelecek yanıtı beklemeye geçti.

Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor

İKİ YILDIZ GOLCÜ

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, takımın hocası Samet Aybaba'ya güçlü bir kadro bırakıp kenara çekilmek istiyor. Sancak'ın hedefindeki isimler Gomis ve Balotelli, şu ana dek olumsuz bir cevap vermedi. Gökhan Gönül, Gomis ve Balotelli'nin ardından transferler gelmeye devam edecek. Yabancı sayısındaki değişiklik nedeniyle yerli futbolcu transferi de yapılacak.

Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor - Son Dakika Spor


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