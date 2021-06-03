Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demir, deneyimli futbolculara yöneldi. Gökhan Gönül'le prensipte anlaşmaya varan Adana ekibi, şimdi de Gomis'i gündemine aldı. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız forvet, Türkiye'yi çok seviyor ve Süper Lig'i yakından takip ediyor. Tecrübeli forvetle ilk temasını kuran Adana Demir, Gomis'ten gelecek yanıtı beklemeye geçti.

İKİ YILDIZ GOLCÜ

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, takımın hocası Samet Aybaba'ya güçlü bir kadro bırakıp kenara çekilmek istiyor. Sancak'ın hedefindeki isimler Gomis ve Balotelli, şu ana dek olumsuz bir cevap vermedi. Gökhan Gönül, Gomis ve Balotelli'nin ardından transferler gelmeye devam edecek. Yabancı sayısındaki değişiklik nedeniyle yerli futbolcu transferi de yapılacak.