Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Hatayspor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Hatayspor Maçına Hazır

1 saat önce

Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1. Lig'in 22. haftasında yarın Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Hatayspor Maçına Hazır, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1. Lig'in 22. haftasında yarın Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekip, kara yoluyla Hatay'a hareket etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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