Adana Demirspor hedefe kilitlendi - Son Dakika

Adana Demirspor hedefe kilitlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, yarın Erzurumspor maçını sadece takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, yarın Erzurumspor maçını sadece takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacaklarını söyledi.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Oynayacağımız her maç önemli, 6 haftalık bir sezon oynuyoruz. Etap etap bakıyorduk zaten, 6 haftalık sezon başlamadan önce bunu ifade ettik. Osmanlıspor engelini geçtik. Geçtiğimiz cumartesi, play-off potasına tutunmak isteyen bu ligin saygı duyulacak takımlarından ve 6 haftalık namağlup serileri bulunan Giresunspor ile oynadık. Hak edilmiş bir galibiyet aldık" diye konuştu.


Bundan sonra tek hedefleri olduğunu belirten Dumlupınar, "İlk oynayacağımız maç Erzurumspor maçı. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. Erzurumspor maçını sadece biz takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacağız. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" dedi.


"Pandemi sürecinde tek kamp yapan takımdık"


Cüneyt Dumlupınar, pandemi sürecinde kamp yapmanın meyvelerini topladıklarını ifade ederek, "25 kişilik geniş bir kadromuz var. Her oyuncu bizim için çok değerli. Oynayan, oynamayan oyuna giren herkes bize büyük katkı veriyor. Zaten biz geniş bir aileyiz. Böyle olduğumuz için çok güzeliz. Hep beraber kazanıyoruz. Umarım yarında da kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Oyun felsefesi olarak topa sahip olmak istediklerini belirten Dumlupınar, "Ne kadar topa sahipsek zaten gol yeme şansımız o kadar düşük oluyor. Gol atma şansımız da o kadar yüksek. Bütün oyuncularımıza çalışmalarımızda aşıladığım topu kaybeder kaybetmez en kısa sürede kazanmak ve top bizde iken kolay top kaybı istemiyorum. Oynayan bir takımız, keyif veren ofansif bir takımız. En önemlisi biz Adana Demirspor olarak iyi bir takımız, iyi bir camiayız" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor hedefe kilitlendi - Son Dakika Spor
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