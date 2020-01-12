Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştığını bildirdi.

Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.