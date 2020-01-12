Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştığını bildirdi.

Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştığını bildirdi.

Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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