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Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı
6 saat önce
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:30 Kaynak: AA
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaştığını bildirdi.
Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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